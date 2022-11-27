Лукашенко: США не позволяют Украине пойти с Россией на переговоры

США не позволяют украинскому руководству пойти на переговоры с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Если вы имеете в виду руководство Украины, то абсолютно точно — ему не дают. Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию», — цитирует его ТАСС.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что в Киеве не против переговоров с Россией.

При этом в октябре президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.