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Экс-сенатор от штата Вирджиния высказался о расстреле пленных боевиками ВСУ

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Бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк высказался о расстреле российских военнопленных боевиками ВСУ и напомнил, что подобные проявления жестокости с украинской стороны встречаются не первый раз.
Экс-сенатор от штата Вирджиния высказался о расстреле пленных боевиками ВСУ
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

«Видео точно не постановочное, вне всякого сомнения. И это не первое видео, где показаны военные преступления украинцев», — сказал он.

Блэк напомнил, что в начале спецоперации глава «Мобильного госпиталя» Геннадий Друзенко приказал своим врачам кастрировать раненых российских пленных.

«Бахвалился тем, что дал указание кастрировать поступивших российских военнопленных. Это шокирующее, кошмарное военное преступление!» — отметил политик.

При этом он подчеркнул, что когда Киеву указали на подобное, то там ничего так и не сделали.

«Было ещё одно недвусмысленное видео, где показывали лагерь военнопленных, который находился под контролем украинцев. Туда свозили российских военных с поля боя, пленных, а потом просто подходили к ним и простреливали ноги», — добавил Блэк.

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает.

Он добавил, что сведения о казни российских пленных бойцами ВСУ необходимо расследовать.

В сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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