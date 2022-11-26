Власти Хмельницкой области сообщили, что оба энергоблока АЭС подключены к сети

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий заявил, что оба энергоблока Хмельницкой АЭС, которые ранее были аварийно остановлены, на данный момент подключены к единой энергосистеме страны.

«Первый и второй энергоблоки ХАЭС подключены к единой энергосистеме Украины», — написал он в своём Telegram-канале.

Гамалий добавил, что сейчас электроэнергия отключена в 431 населённом пункте области. Таким образом, 19% потребителей остались без электроснабжения.

23 ноября стало известно, что три действующие на Украине атомные электростанции отключены от энергосистемы страны, а Южно-Украинская и Ровненская АЭС находятся в режиме аварийной остановки.

24 ноября Гамалий заявил, что в Хмельницкой области Украины возможны массовые отключения электроэнергии.