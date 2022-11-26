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Внеочередные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана запланированы на июнь 2023 года

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Внеочередные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана и в местные представительные органы власти запланированы на июнь 2023 года.
Внеочередные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана запланированы на июнь 2023 года
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Это следует из указа президента Касым-Жомарта Токаева о мерах по реализации его предвыборной программы.

«Срок исполнения — июнь 2023 года», — цитирует документ РИА Новости.

При этом очередные выборы депутатов сената парламента назначены на 14 января 2023 года.

26 ноября победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принёс присягу и вступил в должность главы государства.

По его словам, Казахстан будет продолжать проводить политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем.

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