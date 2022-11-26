Внеочередные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана запланированы на июнь 2023 года

Внеочередные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана и в местные представительные органы власти запланированы на июнь 2023 года.

Это следует из указа президента Касым-Жомарта Токаева о мерах по реализации его предвыборной программы.

«Срок исполнения — июнь 2023 года», — цитирует документ РИА Новости.

При этом очередные выборы депутатов сената парламента назначены на 14 января 2023 года.

26 ноября победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принёс присягу и вступил в должность главы государства.

По его словам, Казахстан будет продолжать проводить политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем.