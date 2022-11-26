Алиев: Баку обеспечит газом Трансбалканский трубопровод при соглашении с Турцией
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«Сегодня есть возможность, не теряя времени, задействовать Трансбалканский трубопровод, особенно учитывая открытие в прошлом месяце интерконнектора между Грецией и Болгарией», — передаёт слова президента ТАСС.
Он отметил, что пропускная способность трубопровода составляет 3 млрд куб. м.
Агентство отмечает, что Трансбалканский газопровод проходит по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции.
22 ноября президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудили по телефону сотрудничество стран в энергетике.