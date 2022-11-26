Узнать больше

Алиев: Баку обеспечит газом Трансбалканский трубопровод при соглашении с Турцией

Короткая ссылка
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика в течение месяца готова обеспечить газом Трансбалканский трубопровод, если будет подписано транзитное соглашение с Турцией.
Алиев: Баку обеспечит газом Трансбалканский трубопровод при соглашении с Турцией
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Сегодня есть возможность, не теряя времени, задействовать Трансбалканский трубопровод, особенно учитывая открытие в прошлом месяце интерконнектора между Грецией и Болгарией», — передаёт слова президента ТАСС.

Он отметил, что пропускная способность трубопровода составляет 3 млрд куб. м.

Агентство отмечает, что Трансбалканский газопровод проходит по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции.

22 ноября президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудили по телефону сотрудничество стран в энергетике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить