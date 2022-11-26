Алиев: Баку обеспечит газом Трансбалканский трубопровод при соглашении с Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика в течение месяца готова обеспечить газом Трансбалканский трубопровод, если будет подписано транзитное соглашение с Турцией.

«Сегодня есть возможность, не теряя времени, задействовать Трансбалканский трубопровод, особенно учитывая открытие в прошлом месяце интерконнектора между Грецией и Болгарией», — передаёт слова президента ТАСС.

Он отметил, что пропускная способность трубопровода составляет 3 млрд куб. м.

Агентство отмечает, что Трансбалканский газопровод проходит по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции.

22 ноября президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудили по телефону сотрудничество стран в энергетике.