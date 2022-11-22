Путин обсудил с Алиевым перспективы сотрудничества России и Азербайджана в энергетике
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Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны рассмотрели вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября договорённостей России, Азербайджана и Армении.
Ранее стало известно, что «Газпром» 15 ноября начал поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи.