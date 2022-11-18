«Газпром»: 15 ноября начались поставки газа в Азербайджан по новому договору

«Газпром» 15 ноября начал поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи.

«15 ноября начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи газа», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Уточняется, что поставки будут осуществляться по март 2023 года, их объём составит до 1 млрд кубометров газа.

17 ноября президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудили по телефону сотрудничество стран в торгово-экономической и энергетической областях.