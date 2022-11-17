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Путин и Алиев по телефону обсудили вопросы российско-азербайджанского сотрудничества

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Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудили по телефону сотрудничество стран в торгово-экономической и энергетической областях.
Путин и Алиев по телефону обсудили вопросы российско-азербайджанского сотрудничества
  • РИА Новости

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Азербайджана в торгово-экономической и энергетической областях.

13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерениях обсудить с лидерами Азербайджана и Туркменистана предложенный Россией проект газового хаба.

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