Мэр Харькова заявил, что продолжит общаться с жителями города на русском языке
- AFP
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По его словам, в официальных обращениях он будет использовать украинский язык.
«Что касается моего общения с харьковчанами, я буду общаться на русском языке», — приводит РИА Новости заявление Терехова в эфире единого украинского новостного телемарафона.
Он отметил, что на русском говорят 80% жителей Харькова.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень сообщил, что Терехова оштрафовали за использование негосударственного языка во время обращений к гражданам Украины.