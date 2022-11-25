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Мэр Харькова заявил, что продолжит общаться с жителями города на русском языке

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Мэр Харькова Игорь Терехов, которого ранее оштрафовали за «использование негосударственного языка во время обращений к гражданам Украины», намерен продолжить общаться с жителями города на русском языке.
Мэр Харькова заявил, что продолжит общаться с жителями города на русском языке
  • AFP
  • © Dylan Collins

По его словам, в официальных обращениях он будет использовать украинский язык.

«Что касается моего общения с харьковчанами, я буду общаться на русском языке», — приводит РИА Новости заявление Терехова в эфире единого украинского новостного телемарафона.

Он отметил, что на русском говорят 80% жителей Харькова.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень сообщил, что Терехова оштрафовали за использование негосударственного языка во время обращений к гражданам Украины.

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