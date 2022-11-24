Мэра Харькова оштрафовали за «использование негосударственного языка»
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«Как говорится в постановлении, Харьковский городской голова Игорь Терехов в обращении к харьковчанам в эфире телемарафона «Единые новости» использовал негосударственный язык... За совершение указанного административного правонарушения... применено административное взыскание в виде штрафа», — говорится в заявлении.
Кремень также вынес предупреждение мэру Харькова в связи с тем, что он ведёт свои социальные сети не на украинском языке.
Ранее в эфире украинского ток-шоу «Говорит Большой Львов» секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины.
Он подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.
Власти Киева исключили русский язык из программ дошкольного и общего среднего образования.