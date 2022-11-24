Мэра Харькова оштрафовали за «использование негосударственного языка»

Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за «использование негосударственного языка во время обращений к гражданам Украины», заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень.

«Как говорится в постановлении, Харьковский городской голова Игорь Терехов в обращении к харьковчанам в эфире телемарафона «Единые новости» использовал негосударственный язык... За совершение указанного административного правонарушения... применено административное взыскание в виде штрафа», — говорится в заявлении.

Кремень также вынес предупреждение мэру Харькова в связи с тем, что он ведёт свои социальные сети не на украинском языке.

Ранее в эфире украинского ток-шоу «Говорит Большой Львов» секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины.

Он подчеркнул, что выступает против идеи достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами и считает данный нарратив опасным для страны.

Власти Киева исключили русский язык из программ дошкольного и общего среднего образования.