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Гросси: эксперты МАГАТЭ направятся на Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства направятся на Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе.
Гросси: эксперты МАГАТЭ направятся на Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Миссия на юг Украины состоится на следующей неделе», — говорится в заявлении на сайте агентства.

Также сообщается, что эксперты МАГАТЭ завершили недельное пребывание в Чернобыле, в том числе в зоне отчуждения.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос международного мониторинга соблюдения договорённостей по защитной зоне около Запорожской АЭС.

Как отмечалось, эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.

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