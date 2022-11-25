На Украине зарегистрировали постановление с призывом исключить Россию из ООН
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления, в документе говорится о необходимости лишить Россию права вето в ООН. Также приводятся аргументы в пользу нелегитимности нахождения России среди членов всемирной организации и предлагается реформировать её.
Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что резолюцию должны комментировать медики.
Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма», предложила признать Европейский парламент «спонсором идиотизма».