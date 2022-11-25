На Украине зарегистрировали постановление с призывом исключить Россию из ООН

Верховная рада Украины по инициативе спикера парламента Руслана Стефанчука зарегистрировала проект постановления с призывом признать Россию «страной — спонсором терроризма» и исключить её из ООН.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления, в документе говорится о необходимости лишить Россию права вето в ООН. Также приводятся аргументы в пользу нелегитимности нахождения России среди членов всемирной организации и предлагается реформировать её.

Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что резолюцию должны комментировать медики.

Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма», предложила признать Европейский парламент «спонсором идиотизма».