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Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что население Киева некуда переселить при ЧС

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Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что население Киева некуда переселить в случае, если произойдёт чрезвычайная ситуация.
Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что население Киева некуда переселить при ЧС
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Куда же переселять часть Киева? Где у нас территория, находящаяся не под ракетными атаками или не потерявшая свет?» — цитирует его заявление «СТРАНА.ua».

Он также задался вопросом о том, что если все украинцы уедут в Польшу, то кто тогда в стране будет «символизировать несокрушимость».

Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об ужасном начале зимы на Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко допустил частичную эвакуацию жителей города из-за холодов и обстрелов.

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