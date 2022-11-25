Пленный боевик «Азова» признал единство русского и украинского народов

Русские и украинцы являются одним народом, забыть общую историю невозможно, заявил пленный боевик полка «Азов»* Владислав Дудчак.

«Безусловно, мы исторически соседи, у нас общая история, и я не вижу смысла списывать её со счетов и забывать. Да это и невозможно. Ведь, по сути, вы правильно говорите, я с вами полностью согласен: генетически мы абсолютно не отличаемся», — приводит РИА Новости слова Дудчака.

Он отметил, что ранее в истории понятия «украинцы» вовсе не существовало.

16 октября в МИД Украины заявили, что в 988 году князь Владимир после крещения выступал за присоединение Киевской Руси к Европейскому союзу.

В июле украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.