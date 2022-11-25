Узнать больше

Пленный боевик «Азова» признал единство русского и украинского народов

Короткая ссылка
Русские и украинцы являются одним народом, забыть общую историю невозможно, заявил пленный боевик полка «Азов»* Владислав Дудчак.

«Безусловно, мы исторически соседи, у нас общая история, и я не вижу смысла списывать её со счетов и забывать. Да это и невозможно. Ведь, по сути, вы правильно говорите, я с вами полностью согласен: генетически мы абсолютно не отличаемся», — приводит РИА Новости слова Дудчака.

Он отметил, что ранее в истории понятия «украинцы» вовсе не существовало.

16 октября в МИД Украины заявили, что в 988 году князь Владимир после крещения выступал за присоединение Киевской Руси к Европейскому союзу.

В июле украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить