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В МИД Украины заявили, что князь Владимир в 988 году выступал за присоединение Киева к ЕС

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В МИД Украины заявили, что в 988 году князь Владимир после крещения выступал за присоединение Киевской Руси к Европейскому союзу.
В МИД Украины заявили, что князь Владимир в 988 году выступал за присоединение Киева к ЕС
  • AP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на публикацию украинского МИД в Twitter.

«В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД также отметили, что между Украиной и Европой всегда были дружеские отношения.

В июле украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.

В конце июля прошлого года президент Украины записал видеообращение по случаю годовщины Крещения Руси. Он заявил, что построенные в период Киевской Руси города и объекты свидетельствуют об «историческом единстве украинского народа».

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