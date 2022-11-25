Ульянов рассказал о сроках получения результатов изучения проб, взятых МАГАТЭ на Украине
«Инспекторы взяли пробы окружающей среды, а это важнейший инструмент в распоряжении МАГАТЭ», — цитирует РИА Новости Ульянова.
По его словам, пробы переданы в сертифицированные лаборатории.
Он отметил, что результаты их изучения могут стать известны через полтора месяца.
Совет управляющих МАГАТЭ ранее принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.
Кроме того, в ней говорится, что на Украине не зафиксированы следы изготовления «грязной бомбы».