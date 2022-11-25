Ульянов рассказал о сроках получения результатов изучения проб, взятых МАГАТЭ на Украине

Результат исследования проб, взятых Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Украине с целью проверки возможных следов «грязной бомбы» может стать известен через полтора месяца, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Инспекторы взяли пробы окружающей среды, а это важнейший инструмент в распоряжении МАГАТЭ», — цитирует РИА Новости Ульянова.

По его словам, пробы переданы в сертифицированные лаборатории.

Он отметил, что результаты их изучения могут стать известны через полтора месяца.

Совет управляющих МАГАТЭ ранее принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.

Кроме того, в ней говорится, что на Украине не зафиксированы следы изготовления «грязной бомбы».