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В МВД Белоруссии установили около 160 граждан, участвующих в конфликте на Украине

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Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что ведомство установило личности около 160 граждан, принимающих участие в конфликте на Украине.
В МВД Белоруссии установили около 160 граждан, участвующих в конфликте на Украине
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это очень условная цифра. 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замечены на территории Украины во время боевых действий», — цитирует его ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что его настораживают попытки Украины всеми способами идти на эскалацию конфликта.

По его словам, Киев должен остановиться и предпринять шаги для прекращения конфликта во избежание полного уничтожения Украины.

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