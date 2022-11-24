В МВД Белоруссии установили около 160 граждан, участвующих в конфликте на Украине

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что ведомство установило личности около 160 граждан, принимающих участие в конфликте на Украине.

«Это очень условная цифра. 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замечены на территории Украины во время боевых действий», — цитирует его ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что его настораживают попытки Украины всеми способами идти на эскалацию конфликта.

По его словам, Киев должен остановиться и предпринять шаги для прекращения конфликта во избежание полного уничтожения Украины.