Лукашенко заявил, что Украина «делает всё» для эскалации конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживают попытки Украины всеми способами идти на эскалацию конфликта.

Он заявил, что расстрел российских военнопленных украинскими солдатами в очередной раз «возбудил русского человека».

«Они делают всё для эскалации, и это настораживает», — приводит канал «Пул Первого» слова Лукашенко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» на полях саммита ОДКБ.

Белорусский лидер добавил, что власти в Киеве находятся под контролем американцев, так как «самостоятельные умные люди так не поступают».

Ранее Лукашенко заявил, что США не хотят мирных переговоров по ситуации на Украине, они боятся только ядерного конфликта.