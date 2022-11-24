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Лукашенко заявил об отсутствии у США желания видеть мирные переговоры по Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не хотят мирных переговоров по ситуации на Украине, они боятся только ядерного конфликта.
Лукашенко заявил об отсутствии у США желания видеть мирные переговоры по Украине
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

По его словам, необходимо «договариваться разумно и говорить о мире».

«Надо выставить Украину и стоящих за ней поляков и американцев в том виде, в котором они должны быть развернуты и показаны всему миру. Они не хотят... ни на какие мирные переговоры», — сказал белорусский лидер.

По его словам, у властей США, «которые там рулят через поляков» вызывает опасения лишь возможность начала ядерного конфликта.

«Почему? Потому что тогда у них уже будет жарко», — отметил он.

Видеофрагмент его речи опубликовал Telegram «Пул первого».

Ранее Лукашенко заявил, что Киев должен остановиться и предпринять шаги для прекращения конфликта во избежание полного уничтожения Украины.

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