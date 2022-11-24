Лукашенко заявил об отсутствии у США желания видеть мирные переговоры по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не хотят мирных переговоров по ситуации на Украине, они боятся только ядерного конфликта.

По его словам, необходимо «договариваться разумно и говорить о мире».

«Надо выставить Украину и стоящих за ней поляков и американцев в том виде, в котором они должны быть развернуты и показаны всему миру. Они не хотят... ни на какие мирные переговоры», — сказал белорусский лидер.

По его словам, у властей США, «которые там рулят через поляков» вызывает опасения лишь возможность начала ядерного конфликта.

«Почему? Потому что тогда у них уже будет жарко», — отметил он.

Видеофрагмент его речи опубликовал Telegram «Пул первого».

Ранее Лукашенко заявил, что Киев должен остановиться и предпринять шаги для прекращения конфликта во избежание полного уничтожения Украины.