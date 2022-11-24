МВД Белоруссии: телефонные мошенники с Украины похитили у жителей $4,5 млн
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«Причинённый ущерб преступлениями данной категории мошенничества только в этом году — $4,5 млн. Это на территории Республики Беларусь таким количеством денег завладели мошенники, которые находятся на Украине», — цитирует его ТАСС.
В Сбербанке ранее отметили рост количества атак телефонных мошенников в России.
Также в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил, что в ходе СВО на Украине и в Донбассе ликвидировали мошеннические кол-центры.