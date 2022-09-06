В Сбербанке отметили рост количества атак телефонных мошенников в России

Количество атак телефонных мошенников в России растёт, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Об этом информирует РИА Новости.

Кузнецов рассказал, что с 24 февраля Сбербанк зафиксировал «количество телефонного мошенничества, равное нулю».

«Для нас это было тоже неожиданностью, но с другой стороны это лишний раз подтверждает, что основное количество колл-центров развернуто на территории Украины. Эта ситуация длилась около месяца, потом телефонное мошенничество стало расти, но не превысило на сегодняшний день пиковой цифры, которая была в начале года», — заявил он.

Ранее член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, эксперт по кибербезопасности Евгений Ющук в беседе с URA.RU объяснил, зачем телефонные мошенники оставляют пропущенные звонки.