Совбез России: в ходе СВО на Украине и в Донбассе ликвидировали мошеннические кол-центры
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«Большинство мошеннических звонков осуществлялось с юго-восточной и центральной части Украины. Там были созданы специальные кол-центры, персонал которых профессионально обманывал россиян, заставляя их переводить свои деньги преступникам», — сообщил он.
Масштаб такой индустрии можно объяснить не только её тесными связями с организованной преступностью, но и со спецслужбами Украины, подчеркнул он.
В результате СВО такие кол-центры были оперативно выявлены и ликвидированы в Бердянске и Мелитополе Запорожской области, Мариуполе (ДНР) и некоторых населённых пунктах Харьковской области.
В июне стало известно, что раскрытый в Бердянске кол-центр мошенников располагал данными не менее 20 млн россиян, он действовал по согласованию с властями Украины.
При этом деятельность кол-центра поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.