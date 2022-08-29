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Совбез России: в ходе СВО на Украине и в Донбассе ликвидировали мошеннические кол-центры

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Проведение специальной военной операции позволило ликвидировать мошеннические кол-центры в Донбассе и на Украине, которые поддерживались украинскими спецслужбами. Количество звонков из этих структур сократилось более чем в пять раз, сообщил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин.
Совбез России: в ходе СВО на Украине и в Донбассе ликвидировали мошеннические кол-центры
  • Gettyimages.ru

«Большинство мошеннических звонков осуществлялось с юго-восточной и центральной части Украины. Там были созданы специальные кол-центры, персонал которых профессионально обманывал россиян, заставляя их переводить свои деньги преступникам», — сообщил он.

Масштаб такой индустрии можно объяснить не только её тесными связями с организованной преступностью, но и со спецслужбами Украины, подчеркнул он.

В результате СВО такие кол-центры были оперативно выявлены и ликвидированы в Бердянске и Мелитополе Запорожской области, Мариуполе (ДНР) и некоторых населённых пунктах Харьковской области.

В июне стало известно, что раскрытый в Бердянске кол-центр мошенников располагал данными не менее 20 млн россиян, он действовал по согласованию с властями Украины.

При этом деятельность кол-центра поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.

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