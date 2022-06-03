В Сбербанке сообщили, что кол-центр мошенников в Бердянске работал согласованно с Киевом

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Раскрытый в Бердянске кол-центр мошенников располагал данными не менее 20 млн россиян, он действовал по согласованию с властями Украины, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, деятельность кол-центра поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.
В Сбербанке сообщили, что кол-центр мошенников в Бердянске работал согласованно с Киевом
  • РИА Новости

Как напоминает РИА Новости, в апреле ВС России нашли в Бердянске брошенный украинскими мошенниками кол-центр. Тогда специалистов Сбербанка привлекли в качестве экспертов, чтобы помочь восстановить данные, которые были на повреждённых серверах.

«К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10% из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом кол-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России — не менее 20 млн человек», — сказал Кузнецов в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Фактически этот кол-центр «действовал по согласованию с властями Украины», как об этом свидетельствуют добытые данные, отметил Кузнецов.

Также в кол-центре был обнаружен международный след, подчеркнул зампред правления компании.

«Вся инфраструктура, которая была в этом кол-центре в Бердянске, была развёрнута в двух странах — Германии и Нидерландах. Сервисы учёта звонков и безопасная система учёта звонков были развёрнуты в США, IP-телефония — в Эстонии. Фактически деятельность этого кол-центра поддерживалась четырьмя иностранными государствами, помимо Украины», — заключил он.

В апреле корреспондент RT Халед аль-Джаббури побывал в кол-центре мошенников в Бердянске, деятельность которых была направлена против российских граждан и банков.

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