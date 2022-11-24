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В МАГАТЭ сообщили о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС.
В МАГАТЭ сообщили о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Согласно заявлению на сайте организации, питание было восстановлено спустя день после того, как объект был лишён доступа к внешнему электроснабжению «из-за инцидента, который свидетельствует о сохранении угроз ядерной безопасности в условиях текущего вооружённого конфликта».

20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

Повреждения получили стратегические объекты.

Эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.

23 ноября стало известно, что Запорожская АЭС вновь отключилась от внешнего электроснабжения и работает за счёт своих аварийных дизель-генераторов.

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