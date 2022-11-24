С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих
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«24 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказано в сообщении министерства.
Накануне, 23 ноября, в Россию были возвращены 35 российских военных.
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT заявил, что российских военных пытали в украинском плену. По его словам, на Украине жестоко обращались со всеми пленными.