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С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих

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В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны России. Всем им оказывается помощь, самолёты доставят военных в Москву для реабилитации.
С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«24 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказано в сообщении министерства.

Накануне, 23 ноября, в Россию были возвращены 35 российских военных.

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT заявил, что российских военных пытали в украинском плену. По его словам, на Украине жестоко обращались со всеми пленными.

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