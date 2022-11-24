С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих

В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны России. Всем им оказывается помощь, самолёты доставят военных в Москву для реабилитации.

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