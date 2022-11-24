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Латвия без согласования с Белоруссией демонтировала пешеходный мост через реку на границе

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Официальный представитель Полоцкого погранотряда Белоруссии Денис Глебко заявил о демонтаже пешеходного моста через реку на границе со стороны Латвии.
Латвия без согласования с Белоруссией демонтировала пешеходный мост через реку на границе
  • Gettyimages.ru
  • © Askolds Berovskis / EyeEm

«Сегодня латвийские власти без согласия белорусской стороны осуществили демонтаж пешеходного моста через речку Синюха, по которой проходит линия государственной границы. Река разделяет Беларусь и Латвию», — цитирует его РИА Новости.

Мост находится на Кургане Дружбы на границе Белоруссии, России и Латвии.

Ранее вице-спикер Псковского областного собрания Армен Мнацаканян рассказал, что на памятнике «Курган дружбы» были повреждены мемориальные плиты на участке, подконтрольном Риге.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту повреждения мемориальных плит на монументе «Курган дружбы» в Латвии.

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