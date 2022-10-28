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В Латвии повредили часть «Кургана Дружбы» тяжёлой техникой

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На памятнике «Курган Дружбы», расположенном на границе России, Белоруссии и Латвии, повреждены мемориальные плиты на участке, подконтрольном Риге.

Об этом рассказал вице-спикер Псковского областного собрания Армен Мнацаканян, передаёт ТАСС.

По его словам, мемориальные плиты на участке мемориала, находящемся в ведении латвийской стороны, повреждены вследствие воздействия тяжёлой техники.

«Возмутительно. На Кургане Дружбы <…> мемориальные плиты вырваны с применением тяжёлой техники», — сказал Мнацаканян.

Он заявил, что в открытых источниках нет информации от официальных органов Латвии о том, «с какой целью таким варварским способом проводятся совершенно непонятные манипуляции с частью памятника».

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