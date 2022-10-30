Бастрыкин поручил провести проверку по факту повреждения плит «Кургана дружбы» в Латвии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту повреждения мемориальных плит на монументе «Курган дружбы» в Латвии.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мемориальные плиты монумента, воздвигнутого в 1959 году, были демонтированы с применением тяжёлой техники на участке, находящемся в ведении Латвии.

«Глава Следственного комитета поручил следователям организовать проверку по данному факту, а также запросить в МИД России необходимую информацию», — сообщили в СК.

Ранее вице-спикер Псковского областного собрания Армен Мнацаканян рассказал, что на памятнике «Курган дружбы», расположенном на границе России, Белоруссии и Латвии, повреждены мемориальные плиты на участке, подконтрольном Риге.