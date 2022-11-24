Вице-премьер Молдавии заявил, что угроза отключения воды в Кишинёве миновала

Угроза отключения воды в Кишинёве из-за отключения электричества миновала, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

«Premier Energy достигла договорённости c Apa canal, чтобы рассчитываться несколькими траншами. (Оператор. — RT) Premier Energy не будет отключать Apa canal (из-за долга за электричество. — RT), проблем не будет», — цитирует Спыну ТАСС.

Ранее он заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.

23 ноября электроэнергию в стране вновь подключили для более чем 90% потребителей.