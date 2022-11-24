Вице-премьер Молдавии заявил, что угроза отключения воды в Кишинёве миновала
- РИА Новости
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«Premier Energy достигла договорённости c Apa canal, чтобы рассчитываться несколькими траншами. (Оператор. — RT) Premier Energy не будет отключать Apa canal (из-за долга за электричество. — RT), проблем не будет», — цитирует Спыну ТАСС.
Ранее он заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.
23 ноября электроэнергию в стране вновь подключили для более чем 90% потребителей.