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Вице-премьер Молдавии заявил, что угроза отключения воды в Кишинёве миновала

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Угроза отключения воды в Кишинёве из-за отключения электричества миновала, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.
Вице-премьер Молдавии заявил, что угроза отключения воды в Кишинёве миновала
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Premier Energy достигла договорённости c Apa canal, чтобы рассчитываться несколькими траншами. (Оператор. — RT) Premier Energy не будет отключать Apa canal (из-за долга за электричество. — RT), проблем не будет», — цитирует Спыну ТАСС.

Ранее он заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.

23 ноября электроэнергию в стране вновь подключили для более чем 90% потребителей.

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