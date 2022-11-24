Минобороны России: разрушения в Киеве вызваны падением ракет иностранных и украинских ПВО
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Как отметили в военном ведомстве, российские силы ни одного удара по целям в черте Киева не наносили.
«Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещённых в жилых кварталах украинской столицы», — указали в ведомстве.
Ранее газета The New York Times писала, что американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими военными, сбилась с курса и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске (ДНР).