Узнать больше

Пашинян сообщил, что экспорт из Армении в Россию вырос на 80% в 2022 году

Короткая ссылка
Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил о росте экспорта из Армении в Россию на 80% в текущем году.

Об этом, как пишет РИА Новости, он рассказал на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Пашиняна, экономические связи между Россией и Арменией развиваются высокими темпами.

«В этом году экспорт из Армении в Россию вырос на 80%. Конечно, это связано с некоторыми изменениями в логистических цепях, но это факт, который создаёт возможности, новые возможности для экономического сотрудничества», — сказал он.

В сентябре заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук отметил, что с 2016 по 2021 год товарооборот между Россией и Арменией вырос почти в два раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить