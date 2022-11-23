Пашинян сообщил, что экспорт из Армении в Россию вырос на 80% в 2022 году

Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил о росте экспорта из Армении в Россию на 80% в текущем году.

Об этом, как пишет РИА Новости, он рассказал на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Пашиняна, экономические связи между Россией и Арменией развиваются высокими темпами.

«В этом году экспорт из Армении в Россию вырос на 80%. Конечно, это связано с некоторыми изменениями в логистических цепях, но это факт, который создаёт возможности, новые возможности для экономического сотрудничества», — сказал он.

В сентябре заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук отметил, что с 2016 по 2021 год товарооборот между Россией и Арменией вырос почти в два раза.