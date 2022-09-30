Оверчук: товарооборот России и Армении вырос почти в два раза за несколько лет

С 2016 по 2021 год товарооборот России и Армении вырос почти в два раза, заявил заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук.

«С 2016 по 2021 год товарооборот России и Армении вырос почти в два раза — с $1,35 млрд до $2,6 млрд... практически удвоился как товарный экспорт России в Армению, так и наш импорт товаров из этой страны», — сообщил он в интервью «Российской газете».

По словам вице-премьера, таких результатов удалось достичь благодаря присоединению Армении к Евразийскому экономическому союзу в 2015 году.

Оверчук добавил, что сегодня в Армении работает более 40 крупных российских компаний.

19 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-премьер Алексей Оверчук обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества России и Армении.