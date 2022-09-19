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Пашинян и Оверчук обсудили армяно-российское сотрудничество

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване обсудил с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком вопросы, касающиеся сотрудничества двух стран.
Пашинян и Оверчук обсудили армяно-российское сотрудничество
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба главы республиканского кабмина.

В заявлении указывается, что армянский премьер-министр отметил, что, несмотря на напряжённость на границе, принято решение «не откладывать мероприятия, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между Арменией и Россией в различных направлениях».

«Пашинян выразил надежду, что проведённые в Ереване совместные мероприятия будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества», — добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и Пашинян провели телефонный разговор.

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