Пашинян и Оверчук обсудили армяно-российское сотрудничество

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване обсудил с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком вопросы, касающиеся сотрудничества двух стран.

Об этом сообщила пресс-служба главы республиканского кабмина.

В заявлении указывается, что армянский премьер-министр отметил, что, несмотря на напряжённость на границе, принято решение «не откладывать мероприятия, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между Арменией и Россией в различных направлениях».

«Пашинян выразил надежду, что проведённые в Ереване совместные мероприятия будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества», — добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и Пашинян провели телефонный разговор.