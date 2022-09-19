Пашинян и Оверчук обсудили армяно-российское сотрудничество
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба главы республиканского кабмина.
В заявлении указывается, что армянский премьер-министр отметил, что, несмотря на напряжённость на границе, принято решение «не откладывать мероприятия, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между Арменией и Россией в различных направлениях».
«Пашинян выразил надежду, что проведённые в Ереване совместные мероприятия будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества», — добавляется в сообщении.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и Пашинян провели телефонный разговор.