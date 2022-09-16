Путин и Пашинян провели телефонный разговор поздно ночью

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор поздно ночью.

«Действительно, был телефонный разговор поздно ночью», — цитирует его ТАСС.

Как отмечает пресс-служба армянского кабмина, Пашинян в ходе телефонного разговора описал обстановку на границе с Азербайджаном, отметив, что ситуация остаётся очень напряжённой.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Также он переговорил по телефону с начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым.