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Путин и Пашинян провели телефонный разговор поздно ночью

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор поздно ночью.
Путин и Пашинян провели телефонный разговор поздно ночью
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Действительно, был телефонный разговор поздно ночью», — цитирует его ТАСС.

Как отмечает пресс-служба армянского кабмина, Пашинян в ходе телефонного разговора описал обстановку на границе с Азербайджаном, отметив, что ситуация остаётся очень напряжённой. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Также он переговорил по телефону с начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым.

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