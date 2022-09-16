Путин и Пашинян провели телефонный разговор поздно ночью
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«Действительно, был телефонный разговор поздно ночью», — цитирует его ТАСС.
Как отмечает пресс-служба армянского кабмина, Пашинян в ходе телефонного разговора описал обстановку на границе с Азербайджаном, отметив, что ситуация остаётся очень напряжённой.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Также он переговорил по телефону с начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым.