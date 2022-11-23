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В Киеве заявили, что водоснабжение и отопление в домах города возобновится утром 24 ноября

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Водоснабжение и отопление в домах Киева должно возобновиться к утру 24 ноября. Об этом заявили в городской военной администрации.
В Киеве заявили, что водоснабжение и отопление в домах города возобновится утром 24 ноября
  • Gettyimages.ru

«Вода и тепло в домах должны появиться к утру 24 ноября», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что электроснабжение было отключено в аварийном режиме, его восстановление ожидается после стабилизации системы.

Ранее мэр Виталий Кличко заявил, что в Киеве после взрыва в черте города поражён один из инфраструктурных объектов столицы.

Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 23 ноября, все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.

Во всех регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.

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