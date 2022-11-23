В Киеве заявили, что водоснабжение и отопление в домах города возобновится утром 24 ноября
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«Вода и тепло в домах должны появиться к утру 24 ноября», — говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что электроснабжение было отключено в аварийном режиме, его восстановление ожидается после стабилизации системы.
Ранее мэр Виталий Кличко заявил, что в Киеве после взрыва в черте города поражён один из инфраструктурных объектов столицы.
Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 23 ноября, все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.
Во всех регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.