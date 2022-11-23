В «Транснефти» сообщили об остановке участка нефтепровода «Дружба» на территории Украины
- РИА Новости
«На Украине участок (нефтепровода «Дружба». — RT) остановлен — от Бродов до Карпат. В направлении Бродов Белоруссия пока качает нефть», — цитирует Дёмина РИА Новости.
По его словам, сроки возобновления прокачки украинским оператором трубопровода «Укртранснафтой» неизвестны.
Ранее мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве после взрыва в черте города поражён один из инфраструктурных объектов столицы.
Также мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город полностью остался без света.
В «Укрэнерго» сообщили, что по всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии.