В «Транснефти» сообщили об остановке участка нефтепровода «Дружба» на территории Украины

Участок южной ветки нефтепровода «Дружба» остановлен на территории Украины, заявил советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.

«На Украине участок (нефтепровода «Дружба». — RT) остановлен — от Бродов до Карпат. В направлении Бродов Белоруссия пока качает нефть», — цитирует Дёмина РИА Новости.

По его словам, сроки возобновления прокачки украинским оператором трубопровода «Укртранснафтой» неизвестны.

Ранее мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве после взрыва в черте города поражён один из инфраструктурных объектов столицы.

Также мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город полностью остался без света.

В «Укрэнерго» сообщили, что по всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии.