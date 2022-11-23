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Власти Днепропетровской области сообщили об отключениях света и о перебоях с водой

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Власти Днепропетровской области сообщили об отключениях света и о перебоях с водой.
Власти Днепропетровской области сообщили об отключениях света и о перебоях с водой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Из-за резкого снижения напряжения в сети произошли аварийные отключения электричества по всей области... Есть перебои с водой», — заявил Резниченко.

Водоканалы в регионе также обесточены, уточнил он.

Ранее мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве после взрыва в черте города поражён один из инфраструктурных объектов столицы.

Также мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город полностью остался без света.

В «Укрэнерго» сообщили, что по всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии.

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