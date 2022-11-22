Япония передаст Украине генераторы и солнечные батареи на $2,57 млн в рамках экстренной помощи.

Как заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси, генераторы и батареи направляются Украине «в качестве мер поддержки энергетического сектора в зимний период». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее депутат парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Киеву следует сложить оружие и прекратить боестолкновения, если он не может вести боевые действия без помощи стран Запада.

Другой японский политик, лидер Японской партии реформ Еити Масудзоэ заявил, что с приходом холодов в Европе лишь больше устанут от темы украинского кризиса.