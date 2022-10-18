Японский депутат Судзуки призвал Киев сложить оружие и положить конец конфликту
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Слова парламентария приводит Yahoo News Japan.
Депутат усомнился в заявлениях экспертов о том, что Россия «уступает» в ходе спецоперации.
Как отметил Судзуки, в ближайшее время «станет ясно, кто в какой информации был прав и были ли правы военные комментаторы на телевидении и те, кто претендует на звание экспертов».
В частности, киевские власти утверждают, что России якобы «не хватает ракет».
«Но так ли это на самом деле?.. Если вы не можете воевать самостоятельно, немедленно остановите боевые действия», — сказал депутат.
Ранее Судзуки критически отозвался о решении украинского президента Владимира Зеленского заявить о суверенитете Токио над «северными территориями» — российскими Курильскими островами. В своих соцсетях японский политик поблагодарил украинского президента за доставленные неудобства.