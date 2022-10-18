Японский депутат Судзуки призвал Киев сложить оружие и положить конец конфликту

Киеву следует сложить оружие и прекратить боестолкновения, если он не может вести боевые действия без помощи стран Запада, считает депутат парламента Японии Мунэо Судзуки.

Слова парламентария приводит Yahoo News Japan.

Депутат усомнился в заявлениях экспертов о том, что Россия «уступает» в ходе спецоперации.

Как отметил Судзуки, в ближайшее время «станет ясно, кто в какой информации был прав и были ли правы военные комментаторы на телевидении и те, кто претендует на звание экспертов».

В частности, киевские власти утверждают, что России якобы «не хватает ракет».

«Но так ли это на самом деле?.. Если вы не можете воевать самостоятельно, немедленно остановите боевые действия», — сказал депутат.

Ранее Судзуки критически отозвался о решении украинского президента Владимира Зеленского заявить о суверенитете Токио над «северными территориями» — российскими Курильскими островами. В своих соцсетях японский политик поблагодарил украинского президента за доставленные неудобства.