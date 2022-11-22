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Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет пожизненный финансовый мониторинг политиков. Об этом заявили в украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции».

Отмечается, что таким образом часть власти нарушила одно из семи требований относительно переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

«Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский всё же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками», — пишет ТАСС со ссылкой на организацию.

Также уточняется, что теперь украинские политики будут подпадать под «жёсткий мониторинг» только в течение трёх лет после увольнения с должности.

27 октября Зеленский увеличил на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд) расходы на безопасность и оборону страны.

8 ноября он внёс в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране.

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