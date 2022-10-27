Зеленский увеличил на $10,5 млрд расходы бюджета на безопасность и оборону
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- © Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency
Как пишет ТАСС со ссылкой на сайт Верховной рады, президентом Украины подписан закон о внесении изменений в бюджет страны.
«Реализация такого закона позволит осуществлять неотложные задачи в сфере национальной безопасности и обороны», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство Украины предложило пересмотреть бюджет страны, чтобы увеличить военные расходы на $10,5 млрд. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение Верховной рады.
Подробнее — в материале RT.