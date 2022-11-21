Санду призвала ЕС присоединиться к санкциям США против оппозиционеров Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выразила уверенность, что Европейскому союзу следует присоединиться к введённым Соединёнными Штатами санкциям против молдавских оппозиционеров.

По словам Санду, введённых Вашингтоном санкций недостаточно для того, чтобы уменьшить способность молдавской оппозиции «дестабилизировать ситуацию» в стране.

«Поэтому я призываю наших партнёров по этой платформе, в том числе ЕС и его государства-члены, ввести санкции против высокопоставленных коррумпированных преступников, которые не только воруют государственные средства, но и напрямую угрожают стабильности и демократии», — цитирует её ТАСС.

В октябре руководитель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор попал в санкционный список США.

После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии утвердила поправки, которые имплементируют решения США в местные законы, что позволит заморозить счета попавших под санкции лиц и в Молдавии.