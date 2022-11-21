Узнать больше

Санду призвала ЕС присоединиться к санкциям США против оппозиционеров Молдавии

Короткая ссылка
Президент Молдавии Майя Санду выразила уверенность, что Европейскому союзу следует присоединиться к введённым Соединёнными Штатами санкциям против молдавских оппозиционеров.

По словам Санду, введённых Вашингтоном санкций недостаточно для того, чтобы уменьшить способность молдавской оппозиции «дестабилизировать ситуацию» в стране.

«Поэтому я призываю наших партнёров по этой платформе, в том числе ЕС и его государства-члены, ввести санкции против высокопоставленных коррумпированных преступников, которые не только воруют государственные средства, но и напрямую угрожают стабильности и демократии», — цитирует её ТАСС.

В октябре руководитель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор попал в санкционный список США.

После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии утвердила поправки, которые имплементируют решения США в местные законы, что позволит заморозить счета попавших под санкции лиц и в Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить