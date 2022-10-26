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США ввели санкции против певицы Жасмин

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Минфин США заявил о введении новых санкций против компаний и граждан из России.
США ввели санкции против певицы Жасмин
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дополнения к американскому санкционному списку.

Кроме самой певицы Жасмин (Сары Шор), под санкции подпал её супруг Илан Шор и его партия в Молдавии.

Уточняется, что ограничения также были наложены на АО «Национальная инжиниринговая компания», ООО «Золотой Век», ООО «Агро-регион» и другие компании.

Вместе с этим санкции были наложены на Игоря Чайку — сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки.

В июне Минфин США сообщил, что Соединённые Штаты официально запретили ввоз в страну российского золота.

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