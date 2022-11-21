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ВОЗ: зима станет испытанием для системы здравоохранения Украины

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Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что зима станет испытанием для системы здравоохранения Украины.
ВОЗ: зима станет испытанием для системы здравоохранения Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Kitwood

«Эта зима будет опасной для жизни миллионов жителей Украины. Разрушительный энергетический кризис, усугубляющаяся чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничения гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения», — цитирует его ТАСС.

Клюге отметила, что ситуация с энергетической инфраструктурой Украины уже «оказывает косвенное воздействие на систему здравоохранения» страны.

Ранее генеральный директор частной энергетической украинской компании ДТЭК Максим Тимченко призвал граждан уехать из страны, чтобы снизить нагрузки на энергосистему.

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