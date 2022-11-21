Глава «Росатома» заявил, что на Запорожской АЭС сохраняется риск атомной аварии

На Запорожской АЭС сохраняется риск атомной аварии. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии», — приводит ТАСС его слова.

Лихачёв добавил, что украинские власти считают допустимым «небольшой ядерный инцидент». Он также отметил, что ЧП на станции «станет прецедентом, который навсегда изменит ход истории».

«Поэтому нужно сделать всё, чтобы в мыслях ни у кого не было посягать на безопасность АЭС», — подытожил Лихачёв.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал МАГАТЭ использовать своё влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС со стороны украинских военных.

20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.