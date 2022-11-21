ВС России сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы России сорвали украинскую атаку на Купянском направлении.

«На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа», — заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось о предотвращении попыток ВСУ атаковать позиции на Южно-Донецком направлении.

19 ноября в Минобороны России рассказали, что атаки усиленных наёмниками ротных тактических групп ВСУ на Купянском направлении сорваны действиями российских военных.