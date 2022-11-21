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ВС России сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

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Вооружённые силы России сорвали украинскую атаку на Купянском направлении.
ВС России сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

«На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа», — заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось о предотвращении попыток ВСУ атаковать позиции на Южно-Донецком направлении.

19 ноября в Минобороны России рассказали, что атаки усиленных наёмниками ротных тактических групп ВСУ на Купянском направлении сорваны действиями российских военных.

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