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Санду предупредила об ухудшающейся ситуации в экономике и энергетике Молдавии

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В Молдавии предвидится усугубление экономического и энергетического кризиса: инфляция в стране приближается к 35%, а интересы инвесторов ослабли. Об этом в статье для Politico написала молдавский президент Майя Санду.
Санду предупредила об ухудшающейся ситуации в экономике и энергетике Молдавии
  • globallookpress.com
  • © Cristian Cristel/XinHua

«Инфляция приближается к 35%; цены взлетели до небес; торговые цепочки нарушены; настроения инвесторов ослабли. В результате экономика, скорее всего, сократится», — сказала глава государства.

По её утверждению, влияние на страну оказывает конфликт на Украине.

«За последние 12 месяцев цена на газ в нашей стране выросла в семь раз, а цена на электроэнергию — в четыре раза. Этой зимой молдаване, вероятно, потратят до 65% своего дохода на счета за электроэнергию», — отметила Санду.

Глава республики считает, что всё это стало следствием российской спецоперации на Украине, а также зависимости Молдавии от энергоресурсов России.

Она также выразила недовольство политическим кризисом, якобы спровоцированным «российскими прокси» и «криминальными группами».

По мнению бывшего президента Молдавии Игоря Додона, молдавским властям выгоден затяжной характер конфликта на Украине, поскольку с его помощью они прикрывают свои проблемы в управлении страной.

Глава МВД Молдавии Анна Ревенко заявила, что молдавские власти ожидают увеличения интенсивности протестов оппозиции с требованием отставки Майи Санду и премьер-министра Натальи Гаврилицы.

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