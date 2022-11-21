Санду предупредила об ухудшающейся ситуации в экономике и энергетике Молдавии
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«Инфляция приближается к 35%; цены взлетели до небес; торговые цепочки нарушены; настроения инвесторов ослабли. В результате экономика, скорее всего, сократится», — сказала глава государства.
По её утверждению, влияние на страну оказывает конфликт на Украине.
«За последние 12 месяцев цена на газ в нашей стране выросла в семь раз, а цена на электроэнергию — в четыре раза. Этой зимой молдаване, вероятно, потратят до 65% своего дохода на счета за электроэнергию», — отметила Санду.
Глава республики считает, что всё это стало следствием российской спецоперации на Украине, а также зависимости Молдавии от энергоресурсов России.
Она также выразила недовольство политическим кризисом, якобы спровоцированным «российскими прокси» и «криминальными группами».
По мнению бывшего президента Молдавии Игоря Додона, молдавским властям выгоден затяжной характер конфликта на Украине, поскольку с его помощью они прикрывают свои проблемы в управлении страной.
Глава МВД Молдавии Анна Ревенко заявила, что молдавские власти ожидают увеличения интенсивности протестов оппозиции с требованием отставки Майи Санду и премьер-министра Натальи Гаврилицы.