Додон: власти Молдавии прикрывают украинским кризисом проблемы в управлении страной

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала N4 выразил уверенность, что молдавским властям выгоден затяжной характер конфликта на Украине, поскольку с его помощью они прикрывают свои проблемы в управлении страной.

«Президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности молятся, чтобы этот конфликт продолжался, потому что они прикрывают им все свои провалы», — приводит его слова ТАСС.

Додон выразил уверенность, что Молдавии не следует вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.

Бывший молдавский лидер также призвал власти Молдавии справиться с экономическим кризисом, а не обвинять в своих проблемах Москву.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста в столице Молдавии. Демонстранты требуют досрочных выборов в парламент.