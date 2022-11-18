Додон: власти Молдавии прикрывают украинским кризисом проблемы в управлении страной
«Президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности молятся, чтобы этот конфликт продолжался, потому что они прикрывают им все свои провалы», — приводит его слова ТАСС.
Додон выразил уверенность, что Молдавии не следует вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.
Бывший молдавский лидер также призвал власти Молдавии справиться с экономическим кризисом, а не обвинять в своих проблемах Москву.
Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста в столице Молдавии. Демонстранты требуют досрочных выборов в парламент.