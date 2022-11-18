Узнать больше

Додон: власти Молдавии прикрывают украинским кризисом проблемы в управлении страной

Короткая ссылка
Бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала N4 выразил уверенность, что молдавским властям выгоден затяжной характер конфликта на Украине, поскольку с его помощью они прикрывают свои проблемы в управлении страной.

«Президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности молятся, чтобы этот конфликт продолжался, потому что они прикрывают им все свои провалы», — приводит его слова ТАСС.

Додон выразил уверенность, что Молдавии не следует вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.

Бывший молдавский лидер также призвал власти Молдавии справиться с экономическим кризисом, а не обвинять в своих проблемах Москву.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста в столице Молдавии. Демонстранты требуют досрочных выборов в парламент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить