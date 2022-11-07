Глава МВД Молдавии Ревенко не исключила усиления протестов оппозиции

Глава МВД Молдавии Анна Ревенко заявила, что молдавские власти ожидают увеличения интенсивности протестов оппозиции с требованием отставки президента страны Майи Санду и премьер-министра Натальи Гаврилицы.

Ревенко отметила нарастающую интенсивность массовых протестов в последние недели.

«Определённо, мы ожидаем, что эта интенсивность возрастёт», — заявила она в интервью румынскому порталу«G4Media», отвечая на соответствующий вопрос.

4 ноября активисты молдавской Партии социалистов провели акцию протеста около здания Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии из-за роста цен в стране.

Представитель партии «Шор» Дину Цуркану, один из организаторов протеста в Кишинёве, заявил, что полиция заблокировала путь на площадь более 50 тыс. участников протеста. Полиция же заявляет, что в протесте приняли участие 1,7 тыс. человек.