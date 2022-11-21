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Депутат Чепа назвал «чушью» высказывания украинской стороны о планах наступления на Крым

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с RT, что у Украины нет «ни сил, ни возможностей» для наступления на Крым.
Депутат Чепа назвал «чушью» высказывания украинской стороны о планах наступления на Крым
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По мнению депутата, это очередная «чушь и попытка привлечь внимание».

«За этим ничего не последует, понятно, что это просто пропаганда. Уже даже американцы начинают подталкивать Украину к переговорам. Понятно, что это тоже не завтра будет, но никакого наступления. У Украины нет ни сил, ни возможностей, ничего», — объяснил Чепа.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым.

В субботу, 19 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские войска будут пытаться наступать на Крым.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

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